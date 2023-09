Acompanhe connosco todos os detalhes importantes que fazem girar a economia portuguesa e mundial.

13 Setembro 2023, 06h36

13 de setembro 7h45 - Antevisão dos mercados

Ao dia de ontem, Lisboa terminou com perdas mínimas, influenciada pela aceleração da taxa de inflação em agosto, que subiu à conta do aumento dos combustíveis.

No entanto, a Europa não apresentou um sentimento definido, muito por causa dos dados da inflação norte-americana, que serão apresentados hoje pela Reserva Federal.

13 de setembro 7h35 - Destaques de hoje

Os destaques do dia de hoje vão para os dados da produção industrial na União Europeia e também para o sector da construção em Portugal. O Eurostat vai publicar, pelas 10h00, os dados referentes à produção industrial, um sector que permite medir o estado da economia do Velho Continente.

Em Portugal, o INE vai avançar com os dados das obras licenciadas e concluídas no segundo trimestre de 2023, depois da AICCOPN revelar um abrandamento no sector.

13 de setembro 7h30 - Boa quarta-feira

