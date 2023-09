Acompanhe ao minuto todas notícias que fazem mexer os mercados em Portugal e a nível mundial.

19 Setembro 2023, 07h45

7h55 - Portugal corre risco de aumento das tensões sociais?

Ainda no centro das decisões, trazemos a entrevista em podcast ao economia Luís Tavares Bravo que analisou a decisão do BCE e as possíveis consequências para Portugal: “Há um risco de aumento das tensões sociais”, destaca este especialista.

7h50 - Todos os caminhos vão dar a Washington

Os olhos dos mercados estão focados em Washington: hoje e amanhã, teremos reunião da Reserva Federal norte-americana e o jornalista João Barros traz, neste JE Diário, a perceção de investidores e analistas relativamente ao que sairá desta decisão.

7h44 - Saiba o que marca a agenda esta terça-feira

Além dos resultados do primeiro semestre da Greenvolt, esta terça-feira é marcada peça apresentação de indicadores como o investimento direto e as taxas de juro no crédito à habitação. Nos EUA, tem início a reunião do Comité Federal de Mercado Aberto.

19 de setembro | 7h40 - Boa terça-feira

Bom dia e boa terça-feira.

Relembramos que hoje saiu a edição nº 49 do JE Diário