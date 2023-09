Acompanhe ao minuto todas notícias que fazem mexer os mercados em Portugal e a nível mundial.

21 Setembro 2023, 07h36

21 de setembro 7h40 - Preços da habitação e Banco de Inglaterra

Os destaques desta quinta-feira vão para a apresentação do Índice de Preços da Habitação do segundo trimestre. Isto relembrando a desaceleração sentida nos primeiros três meses do ano para 8,7%.

Hoje é também dia do Banco de Inglaterra dar a conhecer a decisão sobre a taxa de juro. Os economistas estimam que a entidade apresente a 15ª subida consecutiva, num aumento entre 25 e 50 pontos-base. A favor da economia britânica está a redução surpresa da inflação.

Na nossa Edição Diária de hoje damos-lhe a conhecer, em exclusivo, que o Governo vai avançar com um mecanismo de redução de 30% na taxa de juro.

