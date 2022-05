1.º Maio: Dia do Trabalhador comemorado sem restrições por todo o país

Os trabalhadores portugueses podem este domingo comemorar o 1.º de Maio sem restrições, participando nas iniciativas de rua que a CGTP promove em 31 localidades do país, ou no debate da UGT sobre os desafios do mundo laboral, em Lisboa.

A CGTP espera ter de novo muitos milhares de trabalhadores nas ruas e voltar a encher a Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.

Nos últimos dois anos, devido às restrições relativas à pandemia da covid-19, a Intersindical não desistiu de assinalar a data na Alameda, embora apenas com cerca de um milhar de manifestantes, devidamente distanciados.

Este ano a CGTP volta a fazer o tradicional desfile na capital, a partir da praça do Martim Moniz até à Alameda, onde ocorre o comício sindical, assim como a manifestação do Porto, na Avenida dos Aliados.

Estão previstas manifestações, plenários, festas populares, provas desportivas e exposições em 31 localidades, que incluem as capitais de distrito, Açores e Madeira.

Para a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, as ações previstas para todo o país representam “a convergência de toda a luta que tem sido desenvolvida” nos vários setores e empresas.

“Convergência de toda a luta que tem sido desenvolvida”

“Agora, já sem as restrições do distanciamento e da máscara, que a pandemia nos impôs, é o momento de os trabalhadores de todos os setores trazerem para a rua os seus problemas e reivindicações para tentarem obter respostas, melhorando as suas condições de vida e promovendo o desenvolvimento do país”, disse à agência Lusa Isabel Camarinha.

Isabel Camarinha lembrou as consequências da pandemia e da subida da inflação, agravadas com a guerra da Ucrânia, que se traduziram no agravamento das condições de vida dos trabalhadores, reformados e população em geral e no seu empobrecimento.

Segundo a sindicalista, a CGTP vai este domingo “apelar à intensificação da luta e apresentar algumas reivindicações extraordinárias para alcançar as mudanças que o país precisa”. Para o novo secretário-geral da UGT, Mário Mourão, este é um 1.º de Maio diferente para os trabalhadores portugueses, pois ocorre “num ambiente de grande incerteza, devido ao aumento do custo de vida, coincidindo com baixos salários e precariedade”.

A UGT, que realizou o seu 14.º congresso no fim de semana passado, vai assinalar o Dia do Trabalhador com uma conferência, em Lisboa, sobre o “Sindicalismo e os Jovens” e os “Desafios do Mundo do Trabalho”, que contará com a participação de José António Vieira da Silva, antigo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social do PS, e de Álvaro Santos Pereira, antigo ministro da Economia e do Emprego do PSD.

Nos últimos dois anos, a UGT comemorou a data de forma virtual devido à pandemia da covid-19.

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, vai assinalar o dia 1.º de Maio, participando num almoço comemorativo do Dia do Trabalhador, com cerca de 200 trabalhadores da empresa João Tomé Saraiva, na Pedreira da Devesa, Guarda.

O 1.º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, teve origem nos acontecimentos de Chicago de há 136 anos, quando se realizou uma jornada de luta pela redução do horário de trabalho para as oito horas, que foi reprimida com violência pelas autoridades dos Estados Unidos da América, que mataram dezenas de trabalhadores e condenaram à forca quatro dirigentes sindicais.