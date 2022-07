11,6% das empresas madeirenses consideraram complexidade de adesão às medidas de apoio à Covid-19 como entrave elevado à sua atividade

Das medidas de apoio às empresas criadas no contexto do combate à pandemia da Covid-19, a complexidade de adesão atingiu 3,09 pontos numa escala de um a cinco, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM).

“Para 11,6% das empresas madeirenses, a complexidade de adesão às referidas medidas foi mesmo um obstáculo elevado ou muito elevado”, refere a DREM.

Um inquérito aos custos de contexto incidiu sobre nove domínios, identificados como potenciais áreas de obstáculo à atividade das empresas não financeiras: início de atividade, licenciamentos, indústrias de rede, financiamento, sistema judicial, sistema fiscal, carga administrativa, barreiras à internacionalização e recursos humanos.

Em termos do índice global de custos de contexto a Madeira obteve 2,95 pontos, numa escala de um a cinco.