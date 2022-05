Foram já 118 empresas regionais que manifestaram interesse junto ao Instituto de Emprego da Madeira (IEM) em empregar refugiados vindos da Ucrânia, segundo dados providenciados pela Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania (SRIC) ao Económico Madeira.

No âmbito da operação “SOS Ucrânia”, coordenada pela SRIC, que inclui o IEM e a Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF) na área do emprego, as 118 empresas formalizaram 200 ofertas de emprego, ativas até à data de fecho desta edição. Contudo, são apenas 43 as inscrições para ofertas de emprego por parte de cidadãos ucranianos no Instituto de Emprego, sendo 33 as apresentações de cidadãos ucranianos a ofertas de emprego. Na semana anterior, a SRIC dava conta de duas colocações nas empresas Serlima Clean e Funchal Vidro.

