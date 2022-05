15 anos do desaparecimento de Maddie. “Vais estar sempre connosco”, dizem os seus pais

Os pais de Madeleine McCann dizem ser essencial descobrir o que aconteceu à sua filha no aniversário de 15 anos do seu desaparecimento no Algarve.

Numa publicação no Facebook, Kate e Gerry McCann dizem que este ano “não parece mais difícil do que qualquer outro, mas também não é mais fácil”. “A Madeleine será sempre a nossa filha e um crime horrendo foi cometido”, acrescentam.

De recordar que foi a 3 de maio de 2007 que Madeleine, na altura com três anos, desapareceu de um empreendimento turístico na Praia da Luz no Algarve enquanto estava no quarto de hotel com os irmãos gémeos.

“É verdade, porém, que a incerteza cria fraqueza, o conhecimento e a certeza dão força, e por isso a nossa necessidade de respostas, de verdade, é essencial”, garantiu o casal, que diz sentir-se confortado por saber que a filha continua na mente e coração das pessoas.

A 21 de março, foi anunciado que a polícia britânica prepara-se para fechar investigação ao desaparecimento de Maddie. Uma fonte próxima do caso admitiu ao “The Sun” que “atualmente, não existem planos para levar a investigação adiante”. A decisão significa que é altamente improvável que o principal suspeito Christian B seja acusado pelo desaparecimento de Madeleine McCann.

Madeleine McCann desapareceu do apartamento onde passava férias no Ocean Club na Praia da Luz, no Algarve, às 22h14 do dia 3 de maio de 2007. No mesmo ano, em setembro, os pais Kate e Gerry McCann voltaram para a Inglaterra com os filhos gémeos. Em junho de 2008 as autoridades portuguesas deram o caso como encerrado.

Depois, em maio de 2011 foi lançada a investigação Grange, no Reino Unido. A investigação foi criada na sequência da mãe de Madeleine, Kate ter escrito uma carta aberta no “The Sun” ao então primeiro-ministro David Cameron.

A 22 de abril, o alemão Christian Brueckner foi constituído arguido pelo Ministério Público português no caso de desaparecimento de Maddie McCann, a duas semanas do caso prescrever. O cidadão alemão encontra-se no seu país a cumprir pena por tráfico de droga. E também foi condenado a mais sete anos por violar uma mulher de 72 anos. Brueckner já negou o envolvimento no desaparecimento de Madeline. Já no Reino Unido, a Polícia Metropolitana diz que continua comprometida em encontrar respostas.

A menina faria 19 anos durante este mês de maio.

Os pais também publicaram uma citação do autor do Ursinho Puff AA Milne: “Mas a coisa mais importante é, mesmo que nos separemos, estarei sempre contigo”.