A Expo Saudi Arabia vai reunir em Riade vários ‘players’ do sector da hotelaria, entre os quais estão empresas nacionais da indústria de madeira e mobiliário.

31 Agosto 2023, 14h53

A Hotel & Hospitality Expo Saudi Arabia 2023 vai decorrer entre 10 e 12 de setembro, em Riade, capital da Arábia Saudita, e vai contar com a presença de 19 empresas portuguesas que operam na indústria de madeira e mobiliário na área de design de interiores.

De acordo com um comunicado da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), que organiza a participação da delegação portuguesa naquele evento, as empresas nacionais vão ter a oportunidade de estarem frente a frente com outros grandes players do mercado.

É o caso de investidores em hotelaria que procuram produtos e serviços que sejam do seu agrado e que ali vão poder manter-se informados sobre os desenvolvimentos do sector hoteleiro, além de encontrarem uma “montra” para o lançamento de soluções inovadoras naquela área.

Os empresários portugueses vão ainda receber, no dia de abertura do evento, o Embaixador de Portugal na Arábia Saudita, Dr. Nuno Mathias.

Em Riade vão estar presentes as seguintes empresas nacionais: AM Living; ARC Mobiliário; Arq Tailor’s; Casa Magna; Cicodoor; De Fontes; Emotional Brands; Fagotel; Flumen; Lumber; MainGuilty; Mamoa; MBN Group – Móveis Barbosa Neto; Mindol Group; Muranti; Nauu Design; Ribadao Wood Boutique; Sentta e X8 Solutions Group.