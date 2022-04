Standvirtual passa a incluir carros novos na plataforma digital

A plataforma digital de venda de automóveis Standvirtual acaba de inaugurar uma nova secção no seu portal oficial, destinada à venda de carros novos. Entre as motivações elencadas pelo diretor-geral do Standvirtual, Nuno Castel-Branco, ao Jornal Económico (JE), destaca-se o aumento da procura por carros elétricos e plug-in novos, bem como as tendências identificadas do comportamento dos consumidores portugueses pela plataforma.

Nuno Castel-Branco explica ao JE que, após analisar o comportamento dos clientes que consultam o Standvirtual, muitos acabam mesmo por comprar carros novos. “Percebemos que mais de 20% dos clientes que vêm ao Standvirutal, que na altura só tinha carros usados, acaba por comprar um carro novo”, aponta.

“Praticamente todas as pessoas que compram um carro novo, também vêm ao Standvirtual ver quanto é que vale um carro semi-novo e ponderam sempre a opção de comprar um carro usado. Nesse sentido, as pessoas que procuram carros novos já cá estavam desde sempre, ou seja, era uma lacuna enorme que nós tínhamos, ao não ter a oferta completa”, justifica o diretor-geral do Standvirtual.

Segundo um estudo elaborado pelo Standvirutal, 28% dos inquiridos admite estar disponível para comprar carro entre 15 a 20 mil euros, com 49% a apontarem a garantia como “principal vantagem”, seguindo-se a “tecnologia recente” elencada por 22% dos consumidores consultados.

No sector de carros novos, o Standvirtual identificou que 65,9% dos inquiridos optou ou considera optar por financiamento automóvel. A importância de entregar o carro antigo como retoma e, assim, reduzir o valor do automóvel junta 92,2% dos consumidores portugueses consultados no estudo. Ainda assim, 67,4% afirma não estar disposto a investir num carro novo pela via online.

Já o segmento de carros elétricos é apontado por Nuno Castel-Branco como um fator importante na decisão de expandir a área de atuação da plataforma. “A oferta de carros elétricos usados ainda é muito diminuta. Por isso, quando falamos de carros novos e, tendo em conta o mais recente estudo de mercado que fizemos em conjunto com a Marktest, 70% dos clientes já dizem que se comprarem um carro novo tem de ser 100% elétrico ou híbrido plug-in“.

Desta forma, o responsável do Standvirtual sublinha que “por muito que 70% das pessoas quisessem comprar carros elétricos usados, simplesmente não há, mas nos novos há”. Nesse sentido e, para combater o ceticismo também identificado com a compra de carros elétricos usados devido à duração da bateria, Nuno Castel-Branco aponta a parceria recentemente estabelecida com a EDP, para dar formação aos parceiros presentes na plataforma, mas também ao consumidor final.

Para ilustrar as tendências de consumo dos portugueses, o estudo elaborado pelo Standvirtual revela que 35% dos inquiridos, a comprar um carro novo, optaria por um híbrido/plug-in e 25% por um elétrico. Os números espelham a importância crescente deste tipo de veículos tendo em conta que, no mesmo estudo, apenas 20% optaria por comprar um carro a gasóleo e 17% a gasolina.

Entre os fatores apontados pelos consumidores para a escolha elétrica, destaca-se a autonomia (25%), o custo por km (25%) e a preocupação com o ambiente (24%). Já a oferta de um carregador doméstico é visto por 96,4% como uma vantagem na compra.