31,4% riqueza gerada pela economia da Região Autónoma da Madeira concentra-se nos sectores da Administração Pública, Educação e Saúde seguindo-se o Comércio, Transportes, Alojamento e Restauração com 26,2%.

22 Setembro 2023, 00h22

Cerca de 31,4% da riqueza gerada pela economia da Região Autónoma da Madeira, concentra-se nos sectores da administração pública, educação e saúde, de acordo com uma análise da Pordata, no âmbito das eleições regionais da Madeira, que se realizam este domingo, 24 de setembro.

O comércio, transportes, alojamento e restauração concentra 26,2% da riqueza da Região, seguindo-se as atividades imobiliárias (13%), a indústria, eletricidade, gás e água (6,7%), as atividades de consultoria, científica e administrativas (6,6%), a construção (6,4%), as atividades financeiras (2,9%), a informação e comunicação (2,6%), as atividades artísticas (2,3%) e a agricultura e pescas (1,8%).

Os dados da Pordata dizem também que o saldo da balança de bens das empresas da Região é positivo, ou seja exportam mais do que importam, enquanto que a nível nacional esse saldo é negativo.

“Este saldo é sustentado pelos municípios do Funchal e Porto Moniz, os únicos que registam saldos positivos”, diz a Pordata sobre a balança de bens da Madeira.