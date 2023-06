São elas “Black Comedy”, “Isto Não Acaba Assim”, “Elogio da Loucura”, “As Bruxas de Salém” e “Ancrage”. Saiba onde e quando estão em cena.

24 Junho 2023, 14h00

Black Comedy

Com orientação do professor Jorge Andrade e interpretação de alunos finalistas dos ramos de Actores e Produção da Escola Superior de Teatro e Cinema da Amadora, Black Comedy, de Peter Shaffer, estreia-se na Sala Mário Viegas do São Luiz – a mesma sala onde, em 1995, Mário Viegas a apresentou. Na sua tradução, chamou-lhe Uma Comédia às Escuras e, no programa de sala, esclarecia: “Escolhi esta peça para nos divertirmos nós próprios e o público, claro.”

São Luiz Teatro Municipal. 24-27 Jun, Sáb, Seg e Ter 19.30, Dom 16.00. Entrada livre, sujeita à lotação da sala e mediante levantamento de bilhete

Isto Não Acaba Assim

Com autoria e encenação de Michel Simeão, o mais recente espectáculo da Força de Produção acompanha cinco estranhos que, fugindo daquilo que parece ser uma situação de catástrofe, irrompem por um teatro adentro. Mas, na verdade, nenhum deles sabe em concreto o que se está a passar lá fora. Só sabem que, aparentemente, correm risco de vida.

Teatro Villaret. Até 29 Jun, Qua-Qui 21.00. 18€

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor