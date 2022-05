59% da energia em Portugal com origem em fontes renováveis

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), liderada por Pedro Amaral Jorge, divulgou o Boletim Eletricidade Renovável de Abril. Nele é revelado que em Portugal Continental foram gerados 14.677 GWh de eletricidade no acumulado dos meses de janeiro a abril de 2022, dos quais 59,4 % foram de origem renovável. No mês de abril, especificamente, foram gerados 3.535 GWh (Gigawatts) de eletricidade, dos quais 62,1% tiveram origem renovável.

No acumulado dos meses de janeiro a abril de 2022, “o setor electroprodutor emitiu um total de 1,9 MtCO2eq, sendo que o setor da eletricidade renovável evitou a emissão de 2,8 MtCO2eq e o gasto de 1.254 milhões de euros na importação de gás natural.

No mesmo período, foi registado um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade em Portugal de 220,2 euros por MWh (megawatt).

Entre dia 1 de janeiro e 30 de abril de 2022, Portugal manteve-se o quarto país com maior incorporação renovável na geração de eletricidade, diz a APREN. “No mesmo espaço temporal, o Sistema Elétrico Nacional registou um saldo importador de 3.509 GWh, com exportações de eletricidade de 874 GWh e importações de 4.383 GWh”, lê-se no comunicado.