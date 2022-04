A proposta do Orçamento do Estado para 2022 prevê uma redução do IVA de 23% para 6% nos painéis solares.

O documento também tem previstos 68 milhões de euros para apoiar a transição energética “com grande foco na produção de gases de origem renovável, incluindo a eletricidade renovável na Região Autónoma da Madeira e a transição energética na Região Autónoma dos Açores”.

