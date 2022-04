“A Arte da Guerra”. “É um pouco injusta a forma como a Alemanha está a ser apontada no quadro europeu”

Clivagem entre a Alemanha e a União “era aquilo com que Vladimir Putin contava”. Numa altura em que uma parte da Europa está à espera que a Alemanha se decida por fechar a torneira do gás russo, vale a pena observar que consequências políticas pode ter essa possível clivagem no que tem a ver com a forma como o bloco está a apoiar a Ucrânia.

“É um pouco injusta a forma como a Alemanha está a ser apontada no quadro europeu. A Alemanha arruinou um projeto em que tinha investidos largos milhões de euros, que era o Nord Stream 2; fez uma mudança radical na sua política de defesa. A Alemanha já foi muito longe e não se tem em consideração o esforço que já fez”, realçou Francisco Seixas da Costa no programa da plataforma multimédia JE TV.