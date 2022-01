77% dos apostadores acreditam na vitória do Sporting na Taça da Liga

São 77% dos apostadores que acreditam na vitória do Sporting na Taça da Liga e 15% dizem que o triunfo deve cair para o lado do Benfica.

“O Sporting é favorito à conquista da Taça da Liga no dérbi com o Benfica, com 42% de probabilidade de vitória. E a preferência dos apostadores está a acompanhar esse favoritismo. O troféu decide-se este sábado, em Leiria, e três em cada quatro apostadores acredita que os leões vão revalidar o título nesta competição”, refere a Betano.

As odds da Betano vão para o lado do Sporting “2.32 contra 3.25 da vitória do Benfica, o que equivale a uma probabilidade de vitória de 42% para o Sporting e 30% para o Benfica”.

Os apostadores da Betano acreditam que vão existir golos no jogo. “98% aposta que ambas as equipas marcam e 88% que o jogo terá mais de 2.5 Golos”.

18% das apostas vão no sentido de Paulinho, do Sporting, marcar durante o jogo. Segue-se Pedro Gonçalves e Matheus Nunes, do Sporting com 16% e 13%, e Roman Yaremchuk, do Benfica, com 11% de apostas para marcar neste jogo.