A 777 Partners deve adquirir 94,1% do Everton num negócio que ficará fechado até final do ano.

15 Setembro 2023, 13h34

A 777 Partners (Estados Unidos) adquiriu 94,1% do Everton, clube da Premier League, por 685 milhões de dólares (642 milhões de euros), avança a Reuters.

O clube da Premier League confirmou que foi atingido um acordo com Moshiri, que detinha 94,1% do clube, num negócio que deve ficar fechado até ao final do ano.

Moshiri em janeiro de 2022 tinha aumentado a sua participação no clube para os 94,1%, depois de em 2016 ter na sua posse 49,9% do Everton.

O fundador da 777 Partners, Josh Wander, citado pela Reuters, mostrou-se humilde perante a oportunidade de fazer parte do Everton.

A firma que adquiriu o clube da liga inglesa tem também participações em outros clubes como o Genoa (Itália), o Standard Liege (Bélgica), Sevilha (Espanha), e o Melbourne Victory (Austrália).

Esta aquisição do Everton, refere a Reuters, surge numa altura em que o clube acumula prejuízos por cinco anos, e enfrenta uma investigação sobre alegadas infrações ao fairplay financeiro da Premier League.