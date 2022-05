No próximo dia 9 de maio, segunda-feira, a data em que a URSS comemorava a vitória sobre a Alemanha nazi naquilo a que chamava a Grande Guerra Patriótica, a atenção de todo o mundo estará voltada para a intervenção pública do presidente da Federação russa, Vladimir Putin, para tentar perceber a interpretação que o Kremlin da evolução da invasão russa da Ucrânia.

Independentemente de o discurso ser feito em solo russo ou na Ucrânia, para tentar mostrar que a “operação especial” está a cumprir os objetivos, 74 depois do início da invasão, a generalidade dos analistas espera uma intervenção de Putin eivada de nacionalismo e salpicada com populismo identitário, mas, poucos dias depois de o exército russo ter realizado um exercício militar onde simulou o disparo de mísseis com capacidade atómica no enclave de Kaliningrado, entre a Polónia e a Lituânia, o Ocidente quer perceber nas palavras do líder russo sintomas de uma possível opção nuclear.

