98% da energia produzida em território português é proveniente de fontes renováveis, de acordo com a Pordata, que dá a conhecer, esta segunda-feira, Dia da Europa, uma compilação de dados sobre a produção, consumo, eficiência e transição energética para as fontes de energia renováveis, numa altura em que cresce a discussão em torno da importância da redução da dependência energética da UE em relação à Rússia.

No ano passado, Portugal ocupava a 6.º posição da lista de países com a eletricidade mais cara da UE e, quanto ao gás natural, as famílias em Portugal pagavam o 2.º preços mais caro do bloco dos 27.

Produção de Energia na União Europeia

Em 2020, o bloco europeu produziu 573.822,4 milhares de toneladas equivalentes de petróleo de energia, com França a liderar essa produção (21%), seguida da Alemanha (17%), Polónia (10%) e Itália (7%).

De acordo com a base de estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), essa produção divide-se em energias renováveis (41%), energia nuclear (31%), combustíveis sólidos (15%), gás (7%) e petróleo e produtos petrolíferos (4%).

No grupo dos 27, a Alemanha lidera na produção de energias renováveis com 20%, França contribui com 53% para o total da energia nuclear produzida no bloco, a Polónia assegura 48% da produção dos combustíveis fósseis, os Países Baixos produzem 42% do total de gás natural na UE e Itália contribui com 27% para a produção de petróleo e outros produtos petrolíferos.

Em Portugal, fontes como os combustíveis sólidos, gás e petróleo são residuais.

Dependência da UE das importações de energia

Portugal está acima da média da UE (58%) quanto à dependência das importações de energia, ocupando a 11.º posição na mesma lista com 65%.

Contudo, a dependência do exterior tem vindo a diminuir consideravelmente nos últimos 20 anos, dado que, em 2020, Portugal era dependente das importações de energia em 85%.

De acordo com a Pordata, Portugal importou, em 2020, 3.712.686 toneladas de Petróleo, dos quais 57% foram compradas a Espanha, 15% à Rússia e 10% aos Estados Unidos.

Quanto ao gás natural, dos 5.598.234 milhares de Nm³ comprados ao exterior, 54% provêm da Nigéria, 19% dos EUA, 10% da Rússia e 9% da Argélia.

Malta, Chipre e Luxemburgo lideram a lista de países que, nesse mesmo ano, estavam mais dependentes do exterior, importando mais de 90% da sua energia.

Por outro lado, a Estónia depende somente 11% das importações de energia.