Portugal e Espanha reúnem terça-feira em Bruxelas para negociar preço limite do gás

Portugal e Espanha vão estar juntos à mesa na Comissão Europeia (CE) esta terça-feira, com a vice-presidente da CE e responsável pela área da Concorrência, Margethe Vestager, para negociarem uma limitação para o preço do gás. O objetivo passa por estabelecer um preço de referência para o gás de 30 euros por megawatt (MWh) para as centrais térmicas, ou seja, centrais a gás, carvão e co-gerações.

Margethe Vestager vai reunir com com o ministro português do Ambiente a Ação Climática, Duarte Cordeiro e a ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera.

De recordar que a proposta para limitar o preço do gás na Península Ibérica de forma a travar o aumento sustentado do preço da eletricidade no mercado grossista foi votada no mês de março. Desta forma, Portugal e Espanha vão poder fixar os tetos máximos do gás natural tornando-se numa exceção no quadro do bloco europeu.

No fim do Conselho Europeu, a 27 de março, o primeiro-ministro António Costa garantiu que “foi reconhecida a situação especifica da Península Ibérica que em matéria de energia não é uma península, mas sim uma ilha”, anunciando que esta proposta têm “o objetivo de assegurar que o preço do gás não se repercute no aumento do preço da eletricidade”.