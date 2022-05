“A adesão da Ucrânia à UE deve tornar-se numa realidade”, diz Zelensky

A adesão à União Europeia (UE) continua no centro do discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que voltou a mencionar o assunto durante a conferência de doadores para a Ucrânia em Varsóvia.

“A adesão da Ucrânia à União Europeia deve ser uma realidade absoluta com passos práticos, não apenas uma promessa ou perspetiva. Estamos preparados para dar esse passo”, disse Zelensky.

“A Ucrânia deve avançar rapidamente para a União Europeia e obter o estatuto de candidato de acordo com um procedimento especial acelerado”, acrescentou o presidente ucraniano no evento que permitiu angariar 6,15 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já anunciou que a UE doará 200 milhões de euros para os deslocados da Ucrânia, numa ocasião onde também expressou a esperança de que muitos sigam esse passo.

O primeiro-ministro português António Costa, participou por vídeochamada na conferência e disse, que Portugal vai contribuir com 2,1 milhões de euros em ajuda humanitária para a Ucrânia.

“Portugal está preparado para se comprometer com um contributo financeiro de um milhão de euros para a reposta humanitária das Nações Unidas e 1,1 milhões de euros adicionais em ajuda humanitária para a Ucrânia, num pacote total de 2,1 milhões de euros. Portugal está com a Ucrânia”, afirmou António Costa.

Na Suécia, a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, disse que vão fornecer 23 milhões extras para apoiar organizações humanitárias na Ucrânia.

Por sua vez, a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin disse que o governo decidiu alocar 700 milhões de euros para ajudar os refugiados ucranianos na Finlândia. Além disso, a Finlândia está a preparar outra doação de cerca de 70 milhões de euros, que ainda não foi aprovada pelo parlamento, para cobrir as necessidades atuais da Ucrânia e ajudá-la na reconstrução.