“A Arte da Guerra”. “Donald Trump? Os republicanos têm um problema”

Tudo leva a crer que a posição de Donald Trump como futuro candidato à presidência está cada vez mais consolidado – pesem embora as 37 acusações graves de que é alvo. Veja a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa no programa da plataforma multimédia JE TV.

25 Junho 2023, 11h00



