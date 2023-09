“A Arte da Guerra”. Eleições espanholas “abafadas pelo beijogate”

A polémica do beijo dado pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, à jogadora Jennifer Hermoso, nas celebrações da conquista do mundial feminino da modalidade, atirou as eleições em Espanha para segundo plano, mas a formação do governo é tema que continua a ser debatido. Veja a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa

2 Setembro 2023, 16h15