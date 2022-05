“A Arte da Guerra”. “Em França, um eleitor moderado não tem alternativa a Macron. Isto não é saudável”

Em entrevista ao JE, o presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu antevê a eventual candidatura de António Costa a um cargo europeu, reflete sobre o papel da Europa num contexto global que deverá resultar na divisão do mundo em dois blocos e os desafios do combate ao populismo no “Velho Continente. Não perca a entrevista a Carlos Zorrinho, eurodeputado do PS a Ricardo Santos Ferreira, subdiretor do JE.