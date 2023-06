“A Arte da Guerra”. “Há fragilidade por parte da Rússia na capacidade de ação na Ucrânia”

Veja a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa aos últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia na última edição edição do programa da plataforma multimédia JE TV (gravado antes dos desenvolvimentos desta sexta-feira relativos à tomada de cidades russas por parte do grupo Wagner).

24 Junho 2023, 09h54



