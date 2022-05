“A Arte da Guerra”. “Irlanda do Norte? Sinn Féin não parece disposto a reivindicar a união da ilha”

O partido nacionalista Sinn Féin tornou-se este sábado, pela primeira vez em 101 anos, a força política mais votada para a assembleia legislativa da Irlanda do Norte: alcançou mais de 29% e 27 lugares (em 90), precisamente os mesmos que os que tinha antes, mas beneficiou da queda acentuada dos unionistas do DUT, aliados tradicionais dos conservadores ingleses, que só conseguiu 24 lugares, em vez dos 28 que assumia anteriormente.

Michelle O’Neill, líder dos nacionalistas, será a próxima primeira-ministra, sendo até agora vice-presidente. O DUP troca: deixa o primeiro lugar do próximo governo e assume o de vice-primeiro-ministro – tal como está previsto na legislação da região.

Na última edição do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, que foi gravada antes de ser conhecido o resultado das eleições para o Parlamento da Irlanda do Norte, o embaixador Francisco Seixas da Costa abordou o que se pode esperar da governação do partido nacionalista Sinn Féin.