“A Arte da Guerra”. “Jean-Luc Mélenchon não gosta de um conjunto de princípios da Europa comunitária”

Em França, a esquerda parece estar a conseguir alinhar atrás de Jean-Luc Mélenchon – e Emmanuel Macron terá com certeza de se coligar com os gaulistas do partido dos Republicanos para formar um governo minimamente estável depois das eleições de junho.

Este foi um dos temas em debate na última edição do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV.

“Mélenchon está em negociações aparentemente bem sucedidas com o partido “Os Verdes” mas “Os Verdes são pró-europeus e Mélenchon é contra esta Europa. Este candidato não gosta do pacto de estabilidade e de um conjunto de princípios que fazem parte das condicionantes da Europa comunitária”, realçou o embaixador Francisco Seixas da Costa no programa da JE TV.