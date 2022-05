“A Arte da Guerra”. “Mandar tropas para o Afeganistão é perder tempo, dinheiro e vidas”

A redução de impostos sobre os combustíveis, a diminuição da taxa de IVA para 6% no caso da eletricidade e do gás e a liberdade de escolha para consumidores de gás natural foram alguns dos pontos abordados numa carta aberta que a Deco Proteste enviou ao Governo para exigir soluções que combatam o aumento dos preços neste setor. Saiba mais nesta “Fast Talk” da JE TV com Vítor Machado, diretor da Área de Produtos e Serviços da Deco Proteste.