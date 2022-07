“A Arte da Guerra”. “Purga na Ucrânia? Há muitas dúvidas sobre o que levará Zelensky a fazê-lo”

Volodymyr Zelensky afastou aliados próximos da sua equipa, incluindo o chefe do serviço de segurança e a procuradora-geral do país. A maior purga interna até à data surge na sequência do seu fracasso em erradicar espiões e colaboradores russos das suas equipas. Que influência tem esta decisão no decurso da guerra? Este foi um dos temas em análise na última edição do programa “A Arte da Guerra”.

“Há aqui um elemento novo que são estas purgas na Ucrânia. Há muitas dúvidas sobre o que levará Zelensky a fazer isto, algo que num momento de guerra é complicado. Até que ponto é que estas personalidades não tinham uma leitura diferente sobre o processo negocial”, questiona o embaixador Francisco Seixas da Costa no programa da plataforma multimédia JE TV.