“A Arte da Guerra”. “Saúde de Prigozhin era precária”

O ex-líder do Grupo Wagner terá assinado a sua própria sentença quando ousou enfrentar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Veja a opinião do embaixador Francisco Seixas da Costa no programa da plataforma multimédia JE TV.

2 Setembro 2023, 10h00