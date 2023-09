“A Arte da Guerra”. “Zelensky sabe que paira sobre a Ucrânia a ideia de ser um país corrupto”

A ofensiva da Ucrânia tem feito alguns avanços, particularmente no sul”, o que dá algum alento às forças do país – particularmente importante num momento muito sensível do ponto de vista interno, em que o presidente Zelensky se viu obrigado a substituir o seu ministro da Defesa. Veja a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa.

9 Setembro 2023, 11h00



