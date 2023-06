“A cidadania da língua deixou de ser um conceito romântico. É uma realidade legislada, necessária para Portugal, que vem ajudar-nos a resolver o problema maior que o país tem”, diz José Manuel Diogo, presidente da APBRA.

24 Junho 2023, 13h00

A Associação Portugal-Brasil 200 anos (APBRA) vai realizar na Rua João Jacinto, 8, em Coimbra, durante 10 dias, entre hoje e 2 de julho, o ‘Ciclo Cidadania da Língua’. O evento conta com a participação de nomes da cultura e literatura dos países de língua portuguesa, entre os quais a filósofa e escritora brasileira Djamila Ribeiro. Debates, palestras, conversas, performances e apresentação de obras fazem parte do programa, que pode ser consultado online em www.portugalbrasil200anos.org/ciclo-cidadania-da-lingua.

Passarão também por Coimbra o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos, e ainda personalidades como Yara Nakhanda Monteiro, escritora luso-angolana, Laurentino Gomes, historiador brasileiro, Rafael Gallo, vencedor do prémio Saramago, Andrea Nogueira, gerente do SESC São Paulo e Ricardo Barberena, diretor do Instituto de Cultura da PUCRS, entre outros. Segundo a organização, é urgente o debate sobre “como a cultura se transforma em marca de território, a expansão de uma programação cultural em português, o lugar de fala, os trânsitos entre arte e literatura, os desafios da nova cidadania e o acesso à educação”. Além disso, o evento aborda a criação de um mercado de edição internacional e o futuro da literatura de língua portuguesa. A APBRA é uma associação não-governamental e sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento das relações humanas e económicas entre Portugal e o Brasil e à promoção da cultura e da língua portuguesas. São parceiros da APBRA o Senado Federal, o Instituto Camões, a Universidade de Coimbra, o Município de Coimbra, o Estado de Minas Gerais e o Ministério da Cultura de Portugal, entre outras organizações.

