A francesa Kiabi afirma-se no campo da sustentabilidade

Com o principal objetivo de se afirmar no campo da moda responsável e sustentável, a marca francesa de prêt-à-porter Kiabi lança em Portugal o projeto “2ª Mão By Kiabi” que reforça o seu compromisso para com o meio ambiente.

A marca apresenta dispõe agora de corners de roupa em segunda mão nas suas lojas da região de Lisboa, Kiabi Ubbo e Kiabi Sintra. No segundo semestre, as lojas da região do Porto passarão também a fazer parte do projeto.

Após a abertura de 16 novos corners em França e oito na Bélgica, Itália e Espanha em 2021, o “2ª Mão By Kiabi chega agora a Portugal.

O projeto “2ª Mão By Kiabi” permite oferecer uma seleção de produtos de primeira e segunda mão aos

seus clientes e faz parte do programa de Responsabilidade Social Corporativa do projeto Kiabi Human “para uma moda mais responsável e amiga do ambiente”.

A fim de reforçar a sua oferta omnicanal, a marca lançou também um serviço de recolha de roupas online chamado Kiabi Bag e, em 2023 laçará o site oficial do projeto 2ª Mão By Kiabi em www.segundamao.kiabi.com

O programa de Responsabilidade Social Kiabi Human envolve os 9100 colaboradores, fornecedores, transportadoras, parceiros e milhões de clientes em todo o mundo.

“É através da estratégia, das diferentes profissões e das nossas decisões diárias que o programa Kiabi Huban ganha forma e assume agora um novo rumo em direção à implementação e aceleração. 100% das nossas matérias-primas serão mais sustentáveis em 2025. Criámos parcerias estruturantes como, por exemplo, com a marca Patatam sobre a moda circular, ou com a marca Plaxtil sobre a reciclagem dos nossos materiais plásticos para pôr o nosso modelo de negócio a funcionar rapidamente, reduzindo em simultâneo o nosso impacto ambiental”, explica Bruno Resseguier, responsável pela Kiabi Human.

Do design à reciclagem, as coleções são sempre elaboradas de forma sustentável. A marca avança, assim, de forma significativa para se tornar mais responsável e oferecer produtos com matérias-primas 100% mais sustentáveis até 2025.

A Kiabi está a aumentar, de forma notória, o uso de linho, cânhamo e liocel, que exigem menos água.

Para chegar a 0 resíduos, a Kiabi reinventou os seus padrões e criou uma coleção zero desperdício.

O primeiro artigo desta nova coleção 0 resíduos é um corta-vento misto, que também é produzido com 100% de material reciclado, sendo que também conta com um vestido preto concebido para toda a família, desde bebés a 3XL.

Numa abordagem global por uma moda mais sustentável e responsável, a Kiabi oferece ainda produtos compostos por 100% de poliéster derivado de restos de produção ou de garradas PET recicladas.

A Kiabi irá lançar ainda outros produtos de desperdício zero e está a trabalhar para reduzir para metade o desperdício de tecido nos seus produtos principais, tais como os pijamas para crianças.