A gestão de frotas por GPS para o setor da logística está mais eficaz do que nunca!

A transformação digital da logística possibilita às empresas, cujo processo de gestão de frotas é crucial, melhorar fatores-chave de performance, como a produtividade ou a organização e, acima de tudo, contribui para a diminuição de falhas, alcançando, por consequência, uma redução dos custos operacionais.

Acompanhamento da localização dos veículos, através de GPS, num mapa interativo

Com a possibilidade de localizar as viaturas da frota no mapa interativo, as empresas podem passar a atribuir serviços de forma mais eficiente, melhorar o serviço ao cliente e reduzir os contactos telefónicos com motoristas. As tendências do setor permitem, assim, prestar uma melhor informação ao cliente relativamente à hora prevista de chegada.

O mapa interativo permite ainda monitorizar equipamentos, reboques e ativos, contribuindo para melhorar os níveis de utilização e segurança. As soluções de gestão de frotas por GPS permitem ainda receber alertas quando as viaturas entram ou saem de delimitações geográficas.

Maior eficiência no planeamento da atividade

A utilização de softwares de gestão de serviços pode ajudar as empresas a otimizar a distribuição de recursos, o que se poderá traduzir num planeamento mais eficiente da atividade. As soluções de localização de frotas por GPS integradas com soluções de gestão de serviços como o Reveal Field, da Verizon Connect, permitem agendar e gerir tarefas, associá-las a um técnico, e indicar tempos de resposta de forma mais precisa.

Rotas de distribuição aliadas à segurança

Os níveis de segurança são um tema incontornável quando falamos de gestão de frotas e logística, sendo essencial para estas empresas manter a segurança, não apenas dos seus recursos humanos e materiais, mas também dos restantes veículos que circulam na estrada.

É, assim, determinante para o sucesso destas empresas, que sejam adotados procedimentos de segurança e que, simultaneamente, seja possível monitorizar o cumprimento dos mesmos. As soluções de localização de frotas através de GPS ajudam a monitorizar diferentes estilos e hábitos de condução, podendo alertar gestores e motoristas relativamente a comportamentos de condução agressiva. Aos gestores de frota e de equipa são disponibilizadas ferramentas como alertas automáticos e dashboards, já os motoristas podem visualizar os respetivos desempenhos individuais e compará-los com indicadores de referência através da aplicação Reveal Driver disponibilizada pela Verizon Connect.

A imobilização remota das viaturas é uma mais-valia na proteção destes ativos, já que numa situação de utilização não autorizada ou potencial furto, é possível imobilizar a viatura, desativando a ignição remotamente, e comunicando a sua localização às autoridades competentes.

Inovação com ganhos de poupança de combustível

Com a tendência de aumento do preço dos combustíveis, este passa a ocupar uma maior fatia do custo de qualquer frota dependente deste tipo de energia. Otimizar rotas e identificar estilos de condução que conduzem ao desperdício de combustível são pontos-chave para reduzir custos.

As soluções de mercado atuais, como o Reveal, da Verizon Connect, podem ajudar não só na poupança de combustível como também na resposta às necessidades de manutenção da frota, antes que estas se transformem num problema.

Através de alertas automáticos, que identificam o estado de cada veículo, poderá planear atempadamente as manutenções de rotina necessárias. Esta manutenção preventiva pode ajudar a reduzir o risco de avarias e aumentar o tempo de vida de cada veículo.

Software avançado de Gestão de Frotas

Através da utilização de um software avançado de gestão de frotas através de GPS, as empresas podem facilmente localizar os veículos no terreno, promovendo melhorias na produtividade das equipas e estilos de condução.

A solução de gestão de frotas através de GPS da Verizon Connect disponibiliza uma ligação ao tacógrafo digital das viaturas pesadas de mercadorias. Através desta ligação, os responsáveis pela logística podem descarregar os ficheiros do tacógrafo remotamente, bem como visualizar de forma instantânea o número de horas que cada motorista ainda pode conduzir, quando devem realizar as pausas de descanso obrigatórias e, também, visualizar a potencial coima máxima no caso de se registar uma infração à legislação.

Estas tendências estão ao alcance de empresas com frotas de qualquer dimensão

O futuro e as mudanças que diariamente nos desafiam, levam-nos, inevitavelmente, a tomadas de decisão no sentido da inovação. As organizações com foco no futuro têm de, cada vez mais, analisar e adaptar o negócio às principais transformações tecnológicas – uma realidade que deve ser encarada quando queremos continuar a prosperar na nossa atividade.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a Verizon Connect.