“A inflação vai ficar na casa dos 8%”, afirma Marques Mendes

Luís Marques Mendes acredita que a inflação em Portugal poderá subir até aos 8% em 2022. No habitual espaço de análise na “SIC”, o comentador traça este cenário com os últimos dados da inflação de junho.

“São muito altos. Se os preços até ao final do ano não aumentarem a inflação vai ficar em 7,2%, o Governo previa 4%. Mas se houver algum aumento, ainda que seja a um ritmo mais moderado do que foi até aqui, provavelmente a inflação vai ficar nos 8% ou até ligeiramente acima. Vai andar na casa dos 8%”, referiu.

Face a este cenário, Marques Mendes olha para os dois lados da balança: quem é que está a perder e a ganhar com a inflação?

“A perder estão os pensionistas e os reformados. Uma pensão de 810 euros, com uma inflação de 8% o valor real da pensão fica em 745 euros, ou seja uma redução de 65 euros. Devia haver um apoio especial aos pensionistas e reformados, porque são das pessoas mais vulneráveis da sociedade”, afirmou.

Afetados são também na opinião do comentador os trabalhadores seja no sector público ou privado. “O salário médio na Função Pública é de 1.548 euros, com uma inflação de 8%, o valor real fica em 1.424 euros, é uma redução de 123 euros”, salientou.

Por outro lado, considerou que o Estado está a ganhar com a inflação por causa do efeito do IVA. “A previsão de aumento que o Governo fazia era de 10,7% e está em 25% até maio. No ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos] a diferença é brutal. O Governo previa uma diminuição de 1,6% na receita e está ao contrário, cresceu 12%”, sublinhou.

Como tal, Marques Mendes realçou que face a todo este cenário existe uma questão difícil que o Governo vai ter de explicar nos próximos debates. “Se o Estado está a arrecadar uma receita muito maior do que aquela que previa, porque é que socialmente não há um apoio maior às famílias mais pobres, aos idosos, pensionistas e reformados”, questionou.