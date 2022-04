“A justiça tem o seu tempo, mas continua lenta demais”, afirma Presidente da República

Na abertura do ano judicial, Marcelo Rebelo de Sousa discursou na sessão solene no Supremo Tribunal de Justiça, onde deixou fortes críticas, mas também sugestões e apelos ao sistema judicial português. O Presidente da República considera que “há muito a fazer” pela e na justiça portuguesa, sublinhando a importância do combate à corrupção.

“Em 2016, no início do mandato anterior — porque a justiça já era uma prioridade urgente para a nossa democracia — apelei a um pacto entre os protagonistas da justiça. Convicto de que os protagonistas políticos, conseguiriam dar passos claros e rápidos. Em 2017 agradeci o pacto”, começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República apontou aspetos “positivos” na justiça ao longo do seu mandato, ainda que “limitadas”. Deu o exemplo de que o “combate menos disperso, tardio e consequente à corrupção em sentido amplo, permaneceu com inúmeras questões em aberto”.

“Passado este tempo, tenho de reconhecer que há muito por fazer, até porque os desafios se multiplicaram, não se desmultiplicaram. Nunca tive a ilusão de que se poderia terminar com todos os processos em atraso num espaço de um ano, como ouvi dizer na década de 90 um representante governativo”.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que “a justiça tem o seu tempo, que não é o tempo da cada vez mais acelerada da vida social, económica e política. Mas mesmo com o tempo continua lenta demais. A lentidão revela que os recursos continuam a ser ou insuficientes, ou pouco efetivos no seu uso. Essa lentidão, que é desigual, afeta o processo económico do país e a própria perceção dos cidadãos”.

O chefe de Estado português deixou ainda críticas à violação “crónica” do segredo de justiça “sem resultados visíveis, a não ser a crença de que os processos aparecem nos média por um fenómeno de iluminação vindo de outra galáxia”.

“Há que recordar que a justiça está sujeita, ela própria, ao juízo cidadão, como todos os cidadãos e poderes públicos, mas que ninguém se pode substituir ao poder judicial na administração da justiça. Há que lembrar, por outro lado, que ninguém, mesmo ninguém em democracia, está acima da lei. Do presidente da República aos cidadãos, passando por outros responsáveis políticos e magistrados, que se lembrem também, sem cessar”, apontou Marcelo Rebelo de Sousa.

Por fim, o Presidente da República aproveitou abordou, ainda que sem o referir, o crescimento dos movimentos de extrema-direita em Portugal e na Europa. “A mais imperfeita das democracias é sempre mais justa do que a mais sofisticada das ditaduras”.

“Ditaduras a julgarem-se perfeitas houve muitas, quase todas, pelo menos no seu inicio, isso não só não lhes deu eternidade, como não evitou os elevadíssimos custos de toda a ordem que acompanharam o seu percurso mais ou menos longo”.

Marcelo Rebelo de Sousa conclui o seu discurso com um apelo: “Queremos uma muito melhor democracia, mas democracia. Não queremos aventuras de democracias liberais, ou seja, ditaduras dissimuladas. Acredito que somos um povo visceralmente honesto. Não vejo razão para acreditar que, esse povo, sistematicamente, deixe de escolher pelo seu voto representantes honestos para cuidarem da pátria comum. Para cuidarem de Portugal.