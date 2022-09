“O cidadão está no centro do sistema?” – este foi o mote do debate inaugural do ciclo de conferências PROJETOR 2030, que decorreu esta quarta-feira, no Palácio da Bolsa, e foi promovido pela Associação Comercial do Porto (ACP), contando com o Jornal Económico (JE) como media partner.

Os oradores fizeram o diagnóstico dos principais problemas do sector da saúde e apontaram soluções para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que entra agora numa nova era, com uma nova equipa política e executiva.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor