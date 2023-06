De um ponto de vista histórico, Portugal sempre beneficiou, em termos económicos, com o facto de estar afastado geograficamente dos grandes conflitos e focos de tensão geopolítica. Recuando sete décadas, foi assim durante a Segunda Guerra Mundial.

Mais recentemente, foi assim durante a chamada Primavera Árabe, altura em que assistimos a um aumento do número de turistas estrangeiros que escolhiam o nosso país, fugindo a outros destinos mediterrânicos. E o mesmo está a acontecer atualmente com a guerra no Leste da Europa, que faz com que muitos turistas optem por Portugal como destino seguro e pacífico.

Em 2022, o turismo representou 19% do Produto Interno Bruto (PIB) português e, não por acaso, foi em tempos descrito como o “petróleo português”. As últimas previsões divulgadas pela OCDE e por outras instituições confirmam que assim é, com a economia portuguesa a crescer mais do que os seus parceiros europeus em grande parte devido ao turismo.

No entanto, ter um sector como o turismo a representar 19% do PIB não é desejável. Portugal precisa de diversificar a sua economia e a reindustrialização em curso na Europa constitui uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Portugal precisa de ser capaz de atrair esse movimento de reindustrialização, à medida que as grandes empresas internacionais reduzem a dependência de países na Ásia e outras geografias, encolhendo as suas cadeias de abastecimento.

Esta reindustrialização não trará de volta o que existia nos anos 80, com cinturas industriais em volta das grandes cidades, um operariado numeroso e produtos de baixo valor acrescentado. Atualmente, se implementarmos as políticas adequadas, temos a oportunidade de atrair para Portugal indústrias altamente automatizadas, com recurso à robótica e inteligência artificial. Temos também a oportunidade de trazer para Portugal indústrias ‘limpas’, com tecnologias amigas do ambiente.

Esta reindustrialização deveria ser o grande desígnio nacional neste momento. Imaginemos a diferença que faria para Portugal se conseguíssemos atrair para este país uma mão cheia de “Autoeuropas” com estas características. E esperemos, já agora, que consigamos manter a atual por muitos mais anos.