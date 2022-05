Dorota Siwek lidera a ESG Risks Unit da Autoridade Bancária Europeia (EBA) e será a keynote speaker da edição deste ano do Fórum Banca, que o Jornal Económico e a PwC promovem no próximo dia 13 de maio.

Em entrevista, fala do discussion paper que a EBA lançou na passada segunda-feira sobre a forma como a estrutura prudencial dos bancos deve lidar com os riscos climáticos. E aborda o papel decisivo que os bancos vão desempenhar no futuro como potenciadores de uma economia mais sustentável, uma vez que as empresas com melhores práticas a nível de sustentabilidade terão melhores condições de financiamento bancário que aquelas que forem mais poluentes ou menos socialmente responsáveis.

