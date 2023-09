A ilha fictícia de Peter Pan, a Terra do Nunca, costuma ser a metáfora da infantilidade eterna ou da recusa em crescer que bem se podia aplicar à economia portuguesa. Com um desempenho anémico, é um País pouco competitivo, ao sabor da situação económica dos seus principais parceiros, endividado e centralista, estando fortemente dependente do turismo. Sem esquecer uma arquitetura fiscal complexa e desajustada da qualidade dos serviços que deviam ser assegurados pelo Estado.

Com os sinais de abrandamento da economia e a inflação ainda em níveis elevados, os próximos meses vão provar a dificuldade de crescimento do País e a capacidade do Governo em dar resposta à “síndrome de Peter Pan” que assola a economia portuguesa e encontra relação com a psicopatia que trata a incapacidade de compromisso em alguns indivíduos, que parecem recusar-se a entrar de vez na vida adulta, ignorando o princípio básico da natureza, que é o crescimento.

O próximo OE irá pôr a nu se o Executivo continuará a se socorrer de remédios para gripes cíclicas para ocultar o essencial, sem uma estratégia para o País não continuar no ‘Portugal dos Pequeninos’. Basta ver o dececionante crescimento de apenas 0,9% ao ano, face a 1,5% na UE, desde o início do milénio, ultrapassado em nível de vida por países de leste que aderiram mais tarde.

Com a economia a arriscar nova estagnação, depois do forte abrandamento no segundo trimestre deste ano — o PIB registou uma variação nula em cadeia e cresceu 2,3% em termos homólogos, exige-se um novo rumo. Uma ambição para crescer numa altura em que os dados do PIB revelam uma travagem das exportações, acentuando o principal risco para a continuação da dinâmica de crescimento: o fim do boom turístico.