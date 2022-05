“A transformação digital deve abranger o governo”, defende CEO da Askblue no “Conversas com Norte”

Ouça e acompanhe o podcast “Conversas com Norte” em:

A consultora tecnológica Askblue, fundada em 2013, cresceu mais de 20% no ano passado, atingindo um volume de negócios a rondar os 16,5 milhões de euros.

Com sede em Lisboa, está a estender-se pelo país com a abertura de escritórios em Coimbra e nos Açores, para além do reforço das parcerias com nomes relevantes do tecido empresarial. Alguns deles instalados no norte do país, como é o caso da Sonae.

A política de internacionalização da Askblue e, sobretudo, a transformação digital foram também aspetos realçados por Pedro Nicolau, CEO da consultora tecnológica, no “Conversas com Norte”.

O voto eletrónico foi um dos exemplos mencionados para uma aposta cada vez mais vincada na transição digital. Esse é o caminho a seguir, segundo o CEO da Askblue, até para alavancar a economia nacional. Ouça o podcast do JE “Conversas com Norte”.