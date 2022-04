“A via circular urbana é o grande objetivo do mandato”, sublinha autarca da Póvoa de Lanhoso no “Conversas com Norte”

Ouça e acompanhe o podcast “Conversas com Norte” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts



Nas autárquicas de 2021, o Partido Socialista (PS) conquistou a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, colocando um ponto final no reinado do PSD que já durava há 15 anos.

A vitória foi à justa mas o socialista Frederico Casto acabou empossado e prometeu mudanças para o concelho.

Uma delas é o acordo estabelecido com a Altice Portugal, no valor de 2,5 milhões de euros, quanto à cobertura de rede móvel e também da fibra ótica para valores próximos dos 100%.

A grande “bandeira” do executivo camarário é, no entanto, a obra relacionada com a via circular urbana, que vai ser construída na Póvoa de Lanhoso, de forma a contribuir para a atração de investimento e criação de emprego.

A via circular urbana, cujo investimento será de 10 milhões de euros aproximadamente, resulta duma parceria com a Infraestruturas de Portugal.

Com a autarquia a suportar 15% dos custos, deverá ficar concluída em 2025, assegura o presidenta da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Frederico Castro. Ouça o podcast do JE “Conversas com Norte”.