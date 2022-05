Abanca com lucros de 81 milhões e rentabilidade de 7,6% no trimestre

O Abanca fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 81,2 milhões e uma rentabilidade (ROTE) de 7,6%. O banco espanhol que tem uma sucursal em Portugal diz que o resultado líquido cresceu 13,2% face ao período homólogo (descontando o impacto contabilístico da integração da Bankoa em janeiro de 2021) graças à melhoria das receitas e da contenção do custo do risco.

A melhoria das receitas recorrentes (+4,3%), a redução das despesas operacionais e a contenção do custo do risco (0,17%) foram as principais alavancas para a obtenção do resultado, “num trimestre que continuou no caminho do crescimento do negócio e da melhoria da qualidade e sustentabilidade dos resultados”, refere a instituição liderada por Francisco Botas Ratera.

A margem financeira melhorou 4,4% em relação ao ano anterior, “impulsionado pelo bom desempenho das receitas comerciais, que aumentaram 4,1%. As receitas provenientes da prestação de serviços cresceram 4,0%, impulsionadas pelo dinamismo na comercialização de ativos fora do balanço, que também aumentaram 11,1% nos últimos 12 meses. Com tudo isto, a margem base melhorou 4,3%”.

Os custos operacionais foram reduzidos em 6,8% (numa base comparável) “graças aos projetos de racionalização levados a cabo. Nos próximos trimestres, as sinergias geradas com as empresas integradas em 2021 irão gradualmente fazer-se sentir”, diz a instituição.

O rácio de eficiência situou-se nos 62,8%, enquanto a margem recorrente (a diferença entre as receitas e as despesas operacionais) cresceu 37,1% em relação ao ano anterior.

“O custo do risco baixo – situado em 0,17% – reflete a qualidade da carteira de crédito do banco, que manteve o seu perfil sólido após a pandemia. Apesar deste bom desempenho dos créditos, o Abanca mantém uma política de cobertura muito conservadora para se proteger da incerteza do ambiente económico”, refere o banco.

O volume de negócio (crédito e depósitos) cresceu 9.400 milhões nos últimos 12 meses, superando os 107 mil milhões de euros através da manutenção do equilíbrio entre empréstimos e depósitos.

“O volume de negócios do banco aumentou em quase 10 mil milhões de euros nos últimos doze meses, com uma intensa captação de novos clientes tanto na Galiza como, em especial, fora da Galiza”, explica o banco em comunicado.

Os empréstimos a clientes aumentaram 8,6% para 45.694 milhões de euros. O financiamento a particulares e empresas representa 80% do total. Já os recursos totais de clientes aumentaram 11,0% para 61.920 milhões de euros. Os depósitos de clientes cresceram, também em termos anuais, em 11,0% para 49.438 milhões de euros.

Destaque ainda para o facto do negócio de seguros e consultoria ter subido dois dígitos, em ambos os casos, e ter assim reforçado a contribuição destes segmentos para o lucro recorrente do Abanca. Os ativos fora de balanço cresceram 11,1% para 12.481 milhões de euros. A gestão discricionária de carteiras excede agora 1,300 milhões de euros em volume gerido e 12.600 clientes.

O banco espanhol continua a ser uma das entidades mais sólidas do setor, com uma taxa de morosidade (rácio de crédito malparado – NPL – sobre o total da carteira) de 2,1% e uma cobertura de ativos duvidosos de 84,5%.

O Abanca fechou o trimestre com um rácio de capital de 16,7% e uma almofada de 1.358 milhões de euros acima dos requisitos regulatórios. Com um rácio de 18,2%, o banco cumpre confortavelmente os requisitos do MREL estabelecidos para 2022.

O banco realça que “mantém o seu perfil financeiro sólido”, estando entre os melhores do setor financeiro espanhol, graças a níveis de cobertura elevados (cobertura de ativos problemáticos de 84,5% e rácio do Texas de 26,9%), qualidade dos ativos (rácio de NPL de 2,1%), capitalização (capital total de 16,7% e 1.358 milhões de euros de excesso de capital em relação aos requisitos) e liquidez (rácio LTD – Loans to Deposits – a retalho de 93,0% e 15.493 milhões de euros em ativos líquidos).

O rácio de financiamento líquido estável (NSFR) e de cobertura de liquidez (LCR) é de 132% e 253%, respetivamente.

O Abanca que em Portugal está a negociar a compra do EuroBic “é uma marca cada vez mais reconhecida no mercado financeiro espanhol, como demonstra a sua posição no ranking Banking 500 de 2022, da consultora Brand Finance. O Abanca é o banco que teve a maior valorização de marca (35,5%) entre os bancos espanhóis.

Em termos de rating, o Abanca tem agora uma classificação de grau de investimento nas quatro agências que o avaliam.