O prémio a ser creditado equivalerá a um 1,00% (Montante Bruto) do montante subscrito, ou do reforço na carteira de Gestão Discricionária, este prémio será creditado no dia útil seguinte à entrada dos fundos.

7 Setembro 2023, 11h58

O Abanca Portugal está a apostar na Gestão Discricionária de Carteiras e anunciou que garante o pagamento de um prémio à cabeça na abertura do serviço de ou reforço de posição.

“Para quem não conhece o funcionamento dos mercados financeiros e para todos os investidores que, sendo conhecedores, não têm possibilidade de lhes dedicar a necessária atenção, a Gestão Discricionária é o meio ideal de investir”, refere o Abanca Portugal.

Em comunicado o banco diz que “até ao final do ano, aos valores investidos para novos contratos e para os valores utilizados para reforço de contratos já existentes, incidirá o pagamento de um prémio bruto de 1,00%, não existindo qualquer limite máximo para investimento”.

Isto é, o prémio a ser creditado equivalerá a um 1,00% (Montante Bruto) do montante subscrito, ou do reforço na carteira de Gestão Discricionária, este prémio será creditado no dia útil seguinte à entrada dos fundos.

“Apenas é requerido um período de fidelização de 12 meses a contar do momento que o contrato é formalizado (para novos contratos) ou a contar a partir da data do reforço do contrato já existente”, acrescenta o Abanca.

O banco explica que o recurso às condições da campanha é de apenas uma vez por contrato. O montante mínimo para novos contratos é de 50.000 euros nas Carteiras Alpha e 3.000 euros nas carteiras Abanca 360.

No que toca aos reforços, os montantes mínimos serão de 5.000 euros para as Carteiras Alpha e 1.000 euros para as Carteiras Abanca 360.

“Caso o cliente resgate parcialmente ou totalmente a carteira antes de decorridos 12 meses, será debitado na conta à ordem o montante líquido do prémio que lhe foi pago na proporção dos dias em falta para completar o período de finalização”, avisa o Abanca

“A Gestão Discricionária de Carteiras é um serviço onde são as equipas de especialistas do Abanca que tomam a decisão de investimento de cada carteira e que fazem todo o acompanhamento dos mercados e carteiras, tomando as decisões necessárias para gerar o maior retorno possível de acordo com o perfil de risco do cliente e com foco no investimento sustentável”, sublinha Hugo Gerald Freitas, Responsável de Produtos de Investimento do Abanca Portugal.

“Com esta nova campanha, além deste acompanhamento e gestão especializada, o Abanca Portugal proporciona aos clientes um prémio de 1%, num contexto de elevadas taxas de juro e elevada inflação”, acrescenta.

“Com os mercados financeiros cada vez mais globais e sofisticados, a gestão de patrimónios exige um conhecimento e um acompanhamento permanente dos mercados. No Abanca, não nos limitamos a coordenar e a gerir o património financeiro dos nossos clientes. Acrescentamos valor como um todo, atuando em diferentes áreas de forma relevante e pertinente”, refere o banco em comunicado.