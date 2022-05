Abanca Talks: quatro estratégias defensivas face à inflação

A inflação tem sido a grande protagonista económica pós-pandemia. Matérias-primas, produtos alimentares, energia e consumíveis estão a liderar uma escalada dos preços cujos valores surpreendem todos os analistas.

A este sobreaquecimento económico, resultado das poupanças acumuladas em confinamento, juntou-se o impacto maior da invasão da Ucrânia por parte das tropas russas na madrugada de 24 de fevereiro.

Com os níveis de inflação a aproximarem-se dos dois dígitos e com a mudança na orientação da politica monetária quer dos EUA quer da Europa, os aforradores têm de mudar a sua estratégia para não perderem poder de compra.

A inflação e a forma de proteger as poupanças dessa subida dos preços foi o tema do Abanca Talks, em formato online.

Hugo Gerald Freitas, responsável de produtos de investimento do Abanca Portugal, falou do contexto de 2022 caraterizado por abrandamento económico, por guerra e elevada inflação, por constrangimentos nas cadeias de abastecimento, e políticas monetárias mais contorcionistas. Como navegar de forma conservadora numa conjuntura mais adversa? Questionou Hugo Freitas.

No que toca à inflação, a taxa média europeia nos últimos 10 anos foi de 1,72%, encontrando-se em Abril de 2022 em 7,50%, a leitura mais elevada nestes 10 anos, lembrou o responsável.

A inflação média portuguesa nos últimos 10 anos foi de 1,62%, encontrando-se em Abril de 2022 em 7,20%, a leitura mais elevada nestes 10 anos.

“O objetivo do Banco Central Europeu é que a inflação se situe próxima dos 2%, algo que foi conseguido, em média, nos últimos 10 anos (1,72%) mas que atualmente não se está claramente a verificar (7,5%)”, disse Hugo Freitas.

O responsável do Abanca lembrou que a Euribor 12 Meses média nos últimos 10 anos foi de 1,41%, encontrando-se em Abril de 2022 nos +0,16%, depois de ter atingido o seu mínimo histórico em Novembro de 2021 em -0,51%. O valor mais alto registado foi em Setembro de 2008 onde atingiu uma leitura de 5,50%.

“A Euribor a 12 meses pode ser percebida como a taxa de juro sem risco, ou seja, como o prémio dos aforradores que não pretendam incorrer em risco”, defendeu o responsável de produtos de investimento.

A esmagadora maioria do tempo a Euribor tem estado abaixo do nível da inflação, “tendo atingido em março o pior diferencial deste período temporal em que, com uma inflação de 5,33% em março de 2022 e uma Euribor a 12 meses de -0,07%, a perda real de poder de compra do aforrador é a maior no período em análise”, lembrou o especialista acrescentando que o “aforrador no final de 12 meses iria adquirir menos 5,5% do cabaz de produtos que comprou 12 meses antes”.

Hugo Freitas realçou que efetivamente em 61% do tempo a Euribor a 12 meses esteve abaixo da inflação e, consequentemente, nesse período, o aforrador perdeu poder de compra, e que apenas em 39% do tempo a Euribor 12 Meses foi superior à inflação portuguesa nos últimos 10 anos.

“Se tivemos em conta que o aforrador (sujeito passivo individual e residente em território nacional) quando recebe um juro é-lhe descontado o efeito fiscal, 28% desse rendimento é retido na fonte, o seu ganho liquido versus inflação é ainda menor, ou seja, em bem mais de 61% das vezes o seu ganho liquido não superou a inflação”, frisou.

O responsado Abanca não hesitou quando disse que “em 82% do tempo o aforrador perdeu poder de compra se medirmos o Ganho Liquido Real do aforrador, ou seja, o ganho do aforrador depois de pagar impostos e depois de sofrer o efeito da inflação”.

“Um aforrador que tenha aplicado 100 mil euros em depósitos a prazo desde 31 de março de 2002 até 31 de março de 2022 à taxa Euribor de 12 meses, e descontarmos o efeito fiscal e o efeito inflação portuguesa, chegamos à conclusão que esses 100 mil euros valeriam em termos reais a 31 de março de 2022 um valor de 97.184,36 euros”, disse o gestor.

Conclusão, ao final de 10 anos, não obstante ter procurado rentabilizar as suas poupanças à taxa de juro sem risco, o aforrador perdeu praticamente 3% do seu poder de compra (2,82%, mais precisamente), realçou. Pois a inflação é um imposto escondido.

“Resumindo, o pior momento dos últimos anos para o aforrador português é precisamente … o atual”, defende Hugo Freitas lembrando que “a partir de 2016, altura em que a Euribor passou para terreno negativo e por lá ficou até março deste ano (mais de 6 anos de Euribores negativas). Adicionalmente esse efeito foi ainda mais acentuado a partir de finais de 2021 e especialmente em 2022 em que assistimos a um aumento da inflação generalizado na Europa, sendo que em Portugal atingiu os 5,33% em Março de 2022”.

O aforrador português, por ser conservador e procurar evitar o risco ao máximo, “acabou por perder poder de compra e o fator risco de inflação infligiu-lhe uma perda efetiva de praticamente 3% no seu poder de compra”.

“É fundamental que qualquer aforrador tenha em conta as perdas reais e não apenas as perdas nominais, quer isto dizer que até posso manter o mesmo capital e não perder um cêntimo face ao valor nominal que tinha, mas em termos de poder de compra, essa perda pode verificar-se efetivamente”, defendeu.

O gestor do Abanca considera que ao aperceber-se desta realidade “o aforrador é obrigado, caso queira lutar pelo seu objetivo de manutenção do poder de compra, a procurar outras alternativas à taxa de juro sem risco pois está visto que nos últimos 10 anos esta apenas lhe está a permitir a perda gradual de poder de compra”.

“Seguindo a velha máxima de que a mais retorno estará sempre associado mais risco, a procura natural é passar de alternativas sem risco, para alternativas de baixo risco, as quais permitirão expectávelmente almejar a mais retorno com a incorporação de um nível de risco baixo”, referiu o gestor acrescentando que “para isso poderemos colocar frente a frente a taxa de juro sem risco ‘Euribor 12 Meses’ e portfólios de obrigações de perfil conservador”.

Em termos de resultado das estratégias defensivas, Hugo Freitas lembrou a taxa Euribor 12 meses para um investimento de 100 euros obtiveram-se 100,24 euros (a Euribor a 12M apenas esteve positiva entre Outubro de 2014 e Jan de 2016 e a valores extremamente baixos).

Para um investimento de 100 euros numa estratégia de Obrigações de Curto Prazo, o capital acumulado foi de 106,48 euros, revelou.

Já “para um investimento de 100 euros numa estratégia de Obrigações “Inflation Linked”, o capital acumulado foi de 110,67 euros”, disse o gestor.

“Para um investimento de 100 euros numa estratégia mista defensiva, o capital acumulado foi de 112,34 (assumindo valorização da UP – unidade de participação – e cupões brutos mensais pagos pelo fundo)”, referiu Hugo Freitas.

Se considerarmos o impacto da inflação sobre o retorno bruto de cada uma das 4 estratégias, verifica-se que na “Estratégia Taxa de Juro sem risco o aforrador perdeu 5,68% do seu poder de compra no horizonte temporal em análise”.

Na “Estratégia Obrigações Curto Prazo” o aforrador teve um “ganho bruto real de 0,56%, ou seja, conseguiu defender o seu poder de compra”.

No que toca à “Estratégia Obrigações Inflation Linked” os investidores tiveram um ganho bruto real de 4,75%, ou seja, conseguiram defender o seu poder de compra e rentabilizar marginalmente o seu capital, disse o gestor do Abanca.

Por fim a “Estratégia Mista Defensiva” originou um ganho bruto real de 6,42%, ou seja, o aforrador conseguiu defender o seu poder de compra e rentabilizar o seu capital.

Hugo Freitas referiu que o Banco Central Europeu, na sua última atualização de previsões, definiu três cenários para a inflação e PIB para 2022, 2023 e 2024. A inflação para 2022 oscila entre os 5,1% no cenário central e os 7,1% no cenário grave. O crescimento do PIB da zona euro oscila entre os 3,7% no cenário central e os 2,3% no cenário grave.

“Para 2023 e 2024 nota-se uma clara descida nas previsões para os níveis de inflação, em 2023 o cenário mais grave aponta para os 2,7% e para 2024 o cenário mais grave aponta para 1,9% (abaixo do objetivo de 2% do BCE)”, disse o gestor que conclui que as previsões apontam para um claro abrandamento do crescimento económico e que o pico da inflação será alcançado este ano.

Hugo Freitas lembrou que nas economias mais vulneráveis o seu PIB poderá ser mais impactado pelos aumentos dos custos da energia e essas são as que estão mais dependentes de fornecedores de energia afetados pelo conflito bélico.

“Uma das máximas muito utilizadas nos mercados é ‘Buy the Fear, Sell the Greed’, o que numa tradução rápida poderia significar “compra no medo e vende na ganância”, referiu o responsável do Abanca.

“A questão que se coloca é como é que eu meço o medo e a ganância? Existe um indicador conhecido por VIX ou índice de volatilidade do S&P 500, também conhecido pelo indicado do medo. Atualmente o “índice do medo” está nos 31,66% (29 de abril 2022)”, disse.

Hugo Freitas defende que os níveis acima da fasquia dos 30% (que são raros) são tipicamente boas oportunidades de entrada. Mas volatilidades abaixo dos 15%, tipicamente entre os 10% e os 12% costumam evidenciar períodos de ganância, ou excesso de optimismo.

“Nos últimos 10 anos apenas por três vezes verificámos níveis superiores. Em 2002 (“Dot.com bubble”), 2008 (‘Sub-prime’), 2020 (Covid-19). Abril dsste ano (Guerra na Ucrânia)”, enumerou.

O gestor concluiu que “investir no longo prazo, compensa”, falando do mercado de ações.