Abramovich exige devolução dos 1,8 mil milhões de euros que emprestou ao Chelsea FC

Com a venda do Chelsea FC perto de ser consumada, o ainda proprietário do clube, Roman Abramovich, voltou atrás com a sua palavra e exige agora receber os 1,8 mil milhões de euros que emprestou ao emblema londrino, desde que assumiu as rédeas do clube, em 2003, segundo o “The Guardian”.

O governo britânico decidiu que, até 31 maio, a venda do clube terá de estar consumada. No entanto, com a nova exigência de Abramovich, o processo de venda fica mais complicado, dado que os licitantes terão de acrescentar a considerável soma à oferta que apresentaram.

No caso de Jim Ratcliffe, o último licitante, a proposta de 4,9 mil milhões de euros sobe para 6,7 mil milhões de euros, sendo incerto se o magnata britânico, dono da INEOS, estará disposto a pagar esse montante.

Outra das incertezas que se colocam com a venda dos ‘blues’ prende-se com o destino do dinheiro da venda. Abramovich tem as suas contas congeladas, não só no Reino Unido, mas também na maioria dos países europeus. O clube também está impedido de ganhar dinheiro com a venda de bilhetes e merchandising. Toda a receita é proveniente dos direitos televisivos, utilizada para os pagamentos mensais dos salários de jogadores e equipa técnica.

Abramovich viu-se forçado a vender o clube devido às relações de proximidade com o presidente russo, Vladimir Putin, após a invasão da Rússia à Ucrânia. O bilionário russo comprou o Chelsea FC há 20 anos, procedendo a uma verdadeira reestruturação do emblema da capital, que resultou na conquista de todos os títulos possíveis.

A administração do clube foi, entretanto, entregue a cuidadores da Chelsea Football Club Foundation, mas Abramovich ainda é dono do estádio dos ‘blues’, Stamford Bridge.

Apesar de ter vencido a Liga dos Campeões o ano passado, o Chelsea FC encerrou o exercício 2020/21 com perdas de 153,4 milhões de libras (182,7 milhões de euros).