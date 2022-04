No meio da guerra da Ucrânia, e enquanto a Europa olha à volta em busca de fontes de energia alternativa, os olhos deslocaram-se para o Catar. Nesta joia do Golfo Pérsico pode surgir parte da solução, já que este centro nevrálgico energético detém a terceira maior reserva de gás do mundo e reservas significativas de petróleo.