Qual a taxa de sucesso das edições anteriores?

O Aceler@Tech já impactou cerca de 50 empresas do sector, apoiou o desenvolvimento de 250 startups, e potenciou mais de 400 oportunidades de colaboração entre os empreendedores e as empresas, resultando efetivamente na execução de pilotos entre ambos.

Para além da FAIRTIQ, vencedora da edição passada, outro caso de sucesso é a startup portuguesa HandyHostel, que estabeleceu uma parceria com a empresa WoT Hostels Ericeira Surf. A utilização da plataforma HandyHostel oferece aos hóspedes do hostel uma vasta gama de experiências locais a partir do conforto do seu alojamento. A HandyHostel simplifica o processo, uma vez que os hóspedes podem reservar estas experiências através do telemóvel. De seguida, encarrega-se de encontrar e gerir as experiências, de as promover junto dos hóspedes, de supervisionar as vendas e de tratar de todas as operações relacionadas. Isto não só beneficia o hostel e os seus hóspedes, como melhora a experiência da viagem e apoia as empresas locais.

A HandyHostel estabeleceu ainda parcerias estratégicas com fornecedores de experiências locais, como a Tours 4 Two, para apoiar estes operadores, diversificar a sua oferta, e melhorar a experiência dos turistas, enriquecendo ainda mais a visita a Portugal.

Com a sua participação no programa, a KeyNest Portugal criou uma forte ligação com a Locky, os cacifos inovadores dos Correios CTT. Os clientes podem agora trocar chaves, sem esforço, em cacifos especialmente concebidos para o efeito, totalmente automatizados e acessíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. Recentemente, a KeyNest Portugal estabeleceu colaborações com a UKIO, Yon Living, Portugal Portfolio e MCPP, marcos que traduzem o seu crescimento contínuo.