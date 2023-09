Pelo menos cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas no sul do Brasil num choque em cadeia envolvendo dezenas de camiões e arrastando vários veículos particulares, informou hoje a Polícia de Estradas brasileira.

3 Setembro 2023, 15h53

No sábado, as autoridades tinham reportado pelo menos sete mortes, um balanço atualizado hoje.

“Cinco óbitos foram confirmados pelo Instituto de Medicina Legal de Curitiba”, segundo um comunicado oficial.

Outras 11 pessoas feridas, “em estado moderado e grave”, foram encaminhadas para hospitais.

Aparentemete, a colisão de grande escala foi causada pelas condições climatéricas na zona, onde chuvia e se registava forte neblina.

O acidente aconteceu na tarde de sábado, no distrito de São Luiz do Puruna, em Balsa Nova, um município da região metropolitana de Curitiba, no Estado de Paraná.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram a magnitude do acidente, com automóveis completamente esmagados pelos camiões, que acabaram por chocar uns com os outros.

Nas imagens também se pode observar que pelo menos um dos camiões acabou em chamas.

A estrada continua encerrada, à espera que termine a remoção dos veículos pelas autoridades.

