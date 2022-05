Ações da Alibaba afundaram em bolsa, mas Jack Ma não foi preso

As ações do Alibaba sofreram uma queda superior a 9% nos primeiros minutos da sessão da bolsa de Hong Kong, depois de ter sido divulgado que supostamente o fundador daquele gigante do comércio eletrónico chinês, Jack Ma tinha sido detido.

Na verdade Jack Ma apenas foi confundido com um homem com o mesmo último nome. A imprensa chinesa, mencionada pela “Fortune” tinha avançado esta terça-feira de manhã que a polícia de Hangzhou, cidade natal do Alibaba, tinha tomado medidas contra um indivíduo com o sobrenome Ma.

O homem em questão é acusado de conluio com forças hostis anti chinesas no exterior e de atividades que colocam em risco a segurança nacional, como incitar a secessão ou subverter o poder do Estado.

Depois das notícias que davam conta da detenção de Jack Ma, as ações do Alibaba caíram 9,4% nos primeiros 15 minutos da sessão da bolsa de valores de Hong Kong.

Entretanto já houve um desmentido e as ações recuperaram e agora negoceiam em terreno positivo, a avançar 0,39% para 101,60 dólares.