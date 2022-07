Acordo dos cereais: Erdogan espera que “a guerra acabe depressa”

Meia hora depois do previsto – tempo mais que suficiente para se irem produzindo todas as especulações em torno de um possível cancelamento do duplo acordo entre a Turquia, ONU e Rússia sobre a entrada dos cereais ucranianos nos mercados internacionais – António Guterres, o primeiro a intervir, disse que “há um farol de esperança no Mar Negro, numa altura em que o mundo mais precisa”.

O secretário-geral da ONU agradeceu ao presidente turco, Recep Erdogan, a quem atribuiu o mais importante papel na obtenção do acordo, antes de igualmente agradecer a disponibilidade dos dois países em confronto para assinarem o acordo, apesar de não o terem feito diretamente. “Este acordo não foi fácil de obter”, disse Guterres. “O caminho foi longo”, mas é uma estrada que importa manter transitável, na esperança de que possa produzir outras aproximações entre a Ucrânia e a Rússia.

Erdogan, que falou de seguida, disse que “é história o que se está a escrever este dia em Istambul” e manifestou a sua intenção de “impedir que a fome alastre a milhões e milhões de pessoas em todo o mundo”. Os 25 milhões de toneladas de cereais ucranianos que vão ser ‘despejados’ nos mercados “vão permitir uma descida dos preços – de que, aliás, a própria Turquia será um dos beneficiários diretos.

Erdogan não deixou de reconhecer o papel fundamental de António Guterres “para o desbloquear da situação no Mar Negro”, mas lembrou que será a partir de Istambul que toda a logística, monitorização e fiscalização será dirigida. “É um acordo sem precedentes porque é conseguido entre dois países em guerra”, frisou.

O presidente turco disse esperar “que o conflito termine o mais depressa possível” para que “os que sofrem sem culpa” deixem de viver no medo da guerra. “Não haverá vencedor nesta guerra”, recordou. “Espero que o acordo seja benéfico para os dois países que o assinam”.

O ministro da Defesa russo e o ministro das Infraestruturas ucraniano sentaram-se de seguida no topo da mesa comum – tendo o cuidado de não se olharem diretamente mas apertando a mão no final – para assinarem o acordo entre cada um dos países e a Turquia e a ONU.